Ailertchen – Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol

Am Samstag, den 10.08.2024, gegen 20:15 Uhr meldeten zwei Verkehrsteilnehmer eine unsichere Fahrweise des Fahrzeugführers eines blauen Peugeot 3008, welcher die Strecke von Ailertchen über Langenhahn bis nach Freilingen fährt.

Der 47-jährige Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Selters konnte in Steinen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,95 Promille. Dem Fahrer wurde sodann eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.



Sollten Verkehrsteilnehmer durch den besagten Fahrer konkret gefährdet worden sein, so bittet die PI Westerburg sich umgehend auf der hiesigen Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0



