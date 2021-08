Aggressiver Mann verursacht größeren Polizeieinsatz

Am frühen Abend verhielt sich ein 31-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung aggressiv und verursachte somit das Erscheinen einer Polizeistreife, die eine Überprüfung bzgl.

seiner gesundheitlichen Verfassung durchführen wollte. Da sich der Mann jedoch nicht kooperativ verhielt und sich in seinem aggressiven Verhalten steigerte, wurden Verstärkungskräfte hinzugezogen. Schlussendlich wurde der Mann in seiner eigenen Wohnung überwältigt. Im Anschluss führte ein Arzt eine gesundheitliche Begutachtung durch. Weder der verantwortliche Mann, noch Einsatzkräfte wurden hierbei verletzt. Während des Polizeieinsatzes war die Rathausstraße für ca. zwei Stunden in einem Teilbereich gesperrt worden. Es bleibt anzumerken, dass sich der gesamte Einsatz im privaten Bereich zugetragen hatte und es zu keiner Gefährdung von Unbeteiligten kam.



