Ärger durch ungebetene Gäste auf einer Abschlussfeier an einer Grillhütte

Zunächst missachteten diese mehrfach die Aufforderungen des 16-jährigen Veranstalters, das Gelände unverzüglich zu verlassen. Stattdessen wurden dem Veranstalter sogar Schläge angedroht. Im weiteren Verlauf entwendeten die ungebetenen Gäste auch noch diverse Getränke aus dem Kühlschrank in der Grillhütte und verließen letztlich noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit.



Die beiden männlichen Personen dürften zwischen 18 und 20 Jahre alt sein und hatten jeweils braune Haare. Einer der beiden trug eine Bauchtasche und hatte ein auffälliges T-Shirt mit einem Bild im Kragenbereich auf der Rückseite seines T-Shirts.

Die weibliche Person aus der Gruppe war laut den Zeugen ca. 160 cm groß, mollig, hatte blonde Haare und war schwarz gekleidet. Auffällig an dieser Person war ein aufgemaltes (augenscheinlich kein tätowiertes) Herz am Handgelenk.



Bei der Personengruppe könnte es sich laut den Zeugen um Geschwister sowie um den Freund des Mädchens oder aber um Brüder und die Freundin des jüngeren Mannes gehandelt haben. Diese sollen aus Roßbach stammen.



Die Polizei Hachenburg bittet Personen, die aufgrund der Beschreibungen, insbesondere der des Mädchens, Angaben zu den ungebetenen Gästen machen können, sich bei der Polizei Hachenburg (02662/95580 oder pihachenburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.



