Älterer weißer VW-Golf nach Unfall gesucht

Höhr-Grenzhausen. Grenzau (ots) – Am Dienstag, dem 15.06.2021, kam es gegen 09:40 Uhr auf dem schmalen Verbindungsweg zwischen Grenzau und Alsbach / Reiterhof Meyer, etwa in Höhe der „Johannesburg“, zu einer Streifberührung zwischen einem schwarzen Mercedes-SUV und einem älteren, weißen VW-Golf mit „WW-Kennzeichen“ im Begegnungsverkehr.





Der weiße Golf kam aus Richtung des Reiterhofs und fuhr in Richtung Grenzau.



Die Fahrerin des VW-Golf setzte nach dem Vorfall ihre Fahrt fort.



Bei der Fahrerin soll es sich um Dame im Alter zwischen 60 und 70 Jahren mit grau-blonden Haaren handeln.



Der VW-Golf könnte an der linken Fahrzeugseite schwarze Fremdlackanhaftungen von dem Zusammenstoß aufweisen.



Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin erbittet die Polizeiwache in Höhe-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624 – 94020.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell