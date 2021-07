56459 Stahlhofen am Wiesensee, Fund eines Kinderrades

Stahlhofen am Wiesensee (ots) – Am 03.07.2021, gegen 10:50 Uhr, wurde am Wiesensee ein Kinder-Laufrad aufgefunden.

Das Laufrad lag in einem Gebüsch nähe des DLRG-Hauses.

Es handelt sich um ein Rad der Firma Puky in den Farben rot und gelb.

Das Laufrad wurde ohne Sattel aufgefunden.

Das Rad wurde sichergestellt und bei der PI Westerburg abgestellt.

Der Besitzer kann sich mit Eigentumsnachweis an die Polizei Westerburg wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur,

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell