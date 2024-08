56249 Herschbach B 8, Vollsperrung der B8 nach Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugen gesucht

Am 07.08.2024 gegen 17:30 Uhr kam es auf der B8 in der Gemarkung Herschbach zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW mit Anhänger.

Der LKW Gliederzug befuhr die B 8 aus Richtung Höchstenbach kommend in Richtung Freilingen. In einer leichten Rechtskurve kam dem LKW ein derzeit unbekannter PKW entgegen. Der PKW Fahrer verstieß an der Unfallstelle gegen das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der LKW Fahrer dem PKW nach rechts aus. Dabei kam der LKW mit seinem Anhänger von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Straßengraben fest.



Zeugen des Unfallgeschehens werden gesucht und gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.



Die B 8 war teilweise nur einspurig befahrbar und im Zeitraum der LKW Bergung voll gesperrt.



