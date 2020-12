Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 10:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (16/17.

10.20) wurden in Diez, „An der Vogelheck“ und „Limburger Straße“/Höhe ED-Tankstelle zwei geparkte PKW Audi und Ford aufgebrochen und persönliche Gegenstände entwendet. Die Taten dürften sich lt. Zeugenangabe gg. 04.45 ereignet haben. Beobachtungen, die damit im Zusammenhang stehen könnten, können der Polizei in Diez, Tel. 06432/60110 bzw. pidiezwache@polizei.rlp.de gemeldet werden.



