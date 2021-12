Zwei Verletzte nach einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall

Im Verlauf einer Linkskurve kommt dieser auf regennasser Fahrbahn und vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Laterne. Hierdurch wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst. Sofort zur Hilfe eilende Verkehrsteilnehmer halfen dem o.g. Fahrzeugführer und der 18-jährigen Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Beide Insassen wurden verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Zu den Verletzungen konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Am Fahrzeug selbst dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für die Dauer von einer Stunde einseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde dabei durch die Polizei geregelt.



