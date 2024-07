Zusammenstoß zwischen LKW und PKW; Zeugen gesucht!

Anzeige



Nach den bisherigen Ermittlungen war der 64-jährige LKW-Fahrer auf der B41 in Richtung Bad Sobernheim unterwegs, als der 43-jährige Fahrer eines Mazda 5 in gleicher Fahrtrichtung die rechte Fahrspur des dreispurigen Bereichs aus Richtung Kirn befuhr. In der Linkskurve befanden sich beide Fahrzeuge nebeneinander als es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme sahen die Beteiligten die Schuld bei dem jeweils anderen.

An beiden Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden.



Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell