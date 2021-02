Zusammenstoß im Kurvenbereich

Am 13.02.2021 gegen 11:50 Uhr befuhr ein Transporter die L232 von Bad Sobernheim in Richtung Meddersheim.

In der Rechtskurve nach der Nahebrücke geriet der 25-jährige Fahrer infolge unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und streifte die Seitenschutzplanke. Ein entgegenkommender PKW konnte trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Transporter nicht vermeiden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



