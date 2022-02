Zigarettenautomat gesprengt.

Ein Anwohner meldete am 26.02.2022 um 03.37 über Notruf, dass gerade zwei Täter in der Rheinhessenstraße in Bingen-Dromersheim einen Zigarettenautomaten gesprengt hätten.

Die beiden Männer flüchteten daraufhin zunächst zu Fuß zu einem auf einem Feldweg stehenden unbeleuchteten PKW. Dieser entfernte sich dann über die Wirtschaftswege in Richtung Aspisheim.

Die beiden Täter waren mit Sturmhauben maskiert und ca. 20-30 Jahre alt. Der Automat wurde völlig zerstört. Bei Eintreffen der Beamten wurde das noch bestehende Feuer mit eigenen Mitteln gelöscht.

Stehlgut: bislang unbekannte Menge an Zigaretten und/oder Bargeld, geschätzt ca. 5000EUR.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Es gibt keine Hinweise auf Modell, Typ oder Weiteres zum flüchtigen PKW.

Um 01:28 Uhr wurde in Niederhausen ein Zigarettenautomat auf die gleiche Art geöffnet.



