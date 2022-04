Zeugin gesucht!

Bereits am Dienstag, 11.01.2022 gegen 15:25 Uhr kam es im Kurpark in Bad Kreuznach zu einem Vorfall bei dem sich ein Mann vor einer erwachsenen Frau entblößt habe.

Die 34-jährige Geschädigte gibt an, nach der Tat von einer anderen bisher unbekannten Frau angesprochen worden zu sein, die den Exhibitionisten schon wiederholt gesehen habe will. Die als ältere Dame beschriebene Frau soll einen hellfarbenen Wintermantel und eine Wollmütze getragen haben.



Die unbekannte Frau ist eine wichtige Zeugin und wird gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach, 0671 / 8811-0, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



