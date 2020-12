Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 16:00 Uhr

Am 01.10.2020 gegen 12:20 Uhr kommt es auf dem Naheradweg in Bingen-Dietersheim, kurz nach der Unterführung zur BAB 61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Quad-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß fällt der 83-Jährige zu Boden und erleidet diverse Schürfwunden und Schmerzen im Bereich der Hüfte. Der in der Linkskurve überholende Quad-Fahrer entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich nach dem Gesundheitszustand des 83-Jährigen zu erkundigen und seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen und die eingetroffenen Ersthelfer werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.



