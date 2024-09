Feilbingert

Zeugenaufruf nach Verbreitung pornographischer Bilder auf Kinderspielplatz

Von Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 08.09.2024, stellte ein Zeuge auf dem Kinderspielplatz in der Fröbelstraße in 67824 Feilbingert fest, dass an dortigen Spielgeräten pornographische Bilder angebracht worden sind.