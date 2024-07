Zeugenaufruf nach Hundebiss in Weiler bei Bingen

Wie der Polizei Bingen am heutigen Tag bekannt wurde, kam es am Montagabend, den 08.07.2024, in etwa zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Hundebiss.

Der 53-jährige Geschädigte ging zur oben genannten Zeit außerhalb Weiler mit seinem Hund spazieren. Nachdem der Spaziergänger den Grillplatz „Minipark“ passiert hatte kam aus Richtung der Straße „Auf der Trift“ ein unbegleiteter Hund auf sie zugerannt und sprang auf den Hund des Spaziergängers. Der Spaziergänger versuchte reflexartig den aggressiven Hund abzuhalten und wurde hierbei in den Handrücken gebissen. Im Anschluss rannte der Hund wieder in die Ortslage Weiler zurück.

Bei der der Rasse des Hundes könnte es sich um einen „Setter“ handeln. Der Hund war schwarz mit einem weißen Fleck auf der Brust. Der bissige Hund selbst hatte ein Halsband an, an dem eine Hundemarke hing.

Hinweise auf die Herkunft des Hundes und den Hundehalter nimmt die Polizei Bingen entgegen.



