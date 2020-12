Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 07:20 Uhr

Bingen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag, den 18.09.2020 gegen 15.00 Uhr ereignete sich in 55347 Ockenheim in der Straße Birkenweg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.