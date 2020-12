Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

K 88 zwischen Neu-Bamberg und Tiefenthal (ots) – Am Freitag, 10.07.2020 gegen 07:30 Uhr kam es auf der K 88 zwischen Neu-Bamberg in Fahrtrichtung Tiefenthal zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Der 55 Jahre alte Unfallbeteiligte aus Tiefenthal war auf einer Geraden mit seinem PKW bereits ganz nach rechts gefahren um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Dieses verringerte nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nicht seine Geschwindigkeit und kollidierte mit dem linken Außenspiegel des 55-jährigen. Danach flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.



Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW (Kombi) der Marke Audi gehandelt haben, welcher die K 88 in Richtung Neu-Bamberg befahren hat. Das Fahrzeug ist anderen Verkehrsteilnehmern zuvor bereits wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.



Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. Wer war zu o.g. Uhrzeit auf der K 88 zwischen Neu-Bamberg und Tiefenthal unterwegs und kann möglicherweise Angaben zu dem dunklen Kombi machen?



