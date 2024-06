Bingen

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht vom Samstag, den 01.06.2024, auf Sonntag, den 02.06.2024, kam es im Bereich der Christuskirche und Kindergarten 'Regenbogen' in der Dromersheimer Chaussee in Bingen zu einer Sachbeschädigung mehrerer Zaunelemente.