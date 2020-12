Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:00 Uhr

Nach einem Messerangriff am Donnerstagabend, auf eine junge Frau in Bad Kreuznach, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen des Vorfalls.





Nähere Informationen zum Sachverhalt finden sich in unserer gestrigen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4648039.



Wer Angaben zum Tatgeschehen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Insbesondere werden die couragierten Ersthelfer gesucht, die durch ihr Eingreifen den Täter vom weiteren Vorgehen abgehalten haben.



Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder bei der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 entgegengenommen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz.k11@polizei.rlp.de übermittelt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell