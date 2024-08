Sprendlingen

Zeugen gesucht – Verkehrsunfall zwischen PKW und Kind auf Fahrrad

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am 21.08.2024 gegen 12:20 Uhr ereignete sich in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem PKW-Fahrer.