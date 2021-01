Bad Kreuznach

Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Am Samstagnachmittag wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass an der Kanu Wettkampfstrecke im Salinental in Bad Kreuznach durch einen derzeit unbekannten Täter Graffiti an eine dort befindliche Mauer gesprüht worden sei.