Zeugen gesucht: Nach Parkrempler geflüchtet

In der Zeit vom 09.12.2021, 18:00 Uhr bis 10.12.2021, 08:45 Uhr kam es in der Albert-Pfeifer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein 28-Jähriger hatte am Vorabend seinen schwarzen Seat am Fahrbahnrand der besagten Straße ordnungsgemäß abgestellt.

Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Ausparken vom gegenüberliegenden Parkplatz gegen den PKW des 28-Jährigen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



Polizeiinspektion Kirn

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell