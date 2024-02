Bingen

Zeugen gesucht – Diebstahl aus Fahrzeug

In der Nacht vom Samstag, den 10.02.2024, 20:15 Uhr, auf Sonntag den, 11.02.2024, 06:00 Uhr, kam es in der Holzhauserstraße, in Höhe der Hildegardisschule, in Bingen zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug.