Zerstörung eines Bienenstocks

Bingen, 15.11., Rochusberg, 10:40 Uhr. In der Nähe der Pferdekoppel in Richtung Scharlachkopf hatten Unbekannte einen dort aufgestellten Bienenstock beschädigt. Dieser wurde durch Heruntertreten von der Aufstellfläche so stark zerstört, dass es bedauerlicherweise zum Absterben des Bienenvolkes kam. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!



