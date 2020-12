Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 20:10 Uhr

Zaunpfosten umgefahren – Zeugen gesucht

Odernheim am Glan (ots) – Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr stieß am Donnerstag ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren in der Staudernheimer Straße gegen einen Betonpfosten vor einem Wohnanwesen.