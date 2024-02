Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle des Stoppschildes festgestellt

Bad Kreuznach, Kreuzung Rheinstraße / Mannheimer Straße (ots) – Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wurden am späten Nachmittag des 31.01.2024 erneut Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich der Kreuzung Rheinstraße / Mannheimer Straße durchgeführt.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Hierbei konnten in kürzester Zeit zahlreiche Verstöße gegen das dortige „Stoppschild“ (Verkehrszeichen 206, „Halt. Vorfahrt gewähren“)festgestellt und kostenpflichtig verwarnt werden.



Bei einem kontrollierten Fahrzeugführer ergaben sich zudem Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Er muss nun im Rahmen des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einer Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell