Wohnungseinbruchdiebstahl in Hergenfeld

Im Zeitraum Montag, 12.04.2021, 23:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2021, 05:45 Uhr kam es in der Gemeinde Hergenfeld in der Soonwaldstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.



Bislang unbekannte Täter hebelten ein zur Straße gelegenes Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangen so in das Anwesen.

Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Es wurden hierbei mehrere Geräte Unterhaltungselektronik entwendet. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Ringstr. 3

55543 Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell