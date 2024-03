Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach – Bad Münster am Stein/Ebernburg

Am Sonntag, den 03.03.2024 in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr kam es in Bad Kreuznach – Bad Münster am Stein/Ebernburg in der Schlossgartenstraße während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Die bislang unbekannten Täter betraten das Anwesen und hebelten die Hauseingangstür auf.



Es wurden deliktstypisch Schubladen und Schränke im Erdgeschoss sowie im Obergeschoß durchwühlt.

Als Beute entwendeten die Täter unter anderem ein Wertgelass mit diversen Schmuck und Gold als Inhalt. Mittels Rollator, welcher sich im Eingangsbereich des Hauses befand, wurde das Wertgelass, nachdem es mit einer Decke abgedeckt war, zu einem silberneren PKW geschoben und dort eingeladen.

Anschließend konnten die beiden männlichen Täter unerkannt entkommen.

Durch einen Zeugen wurde das Einladen des Wertgelasses in den PKW beobachtet. Er beschreibt die beiden männlichen Personen wie folgt:



1. Täter



– Ca. 175cm groß

– Normale Statur

– Dunkel gekleidet

– Trug eine schwarze Basecap



2. Täter:



– ca. 170cm groß

– Etwas dickeren Bauch

– hell bläuliches Hemd

– Asiatischer Phänotyp



In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schlossgartenstraße in Ebernburg oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 88 11 301

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell