Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Am Montag, den 22.11.2021, kam es in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Raabestraße in Bad Kreuznach.



Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten die Balkontür der fast ebenerdigen Wohnung auf.

In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck sowie eine Geldbörse.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat am Montagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Raabestraße in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0



