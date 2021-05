Wohnhausbrand in Waldböckelheim – Brandursache unklar

Am Sonntag, 02.05.2021 kam es gegen 04:20 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Waldböckelheim.

Bei Eintreffen der Streifen und der Feuerwehren stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner des betroffenen Hauses und die unmittelbaren Nachbarn hatten ihre Häuser bereits eigenständig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Haus wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Insgesamt waren 54 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren im Einsatz.



