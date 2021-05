Wohnhausbrand in Waldböckelheim

Die beiden Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursachenuntersuchung am 03.05.2021 ergab, dass der Brand an der Außenfassade des brandbetroffenen Gebäudes an einem Abstellort für Hausmülltonnen ausgebrochen ist. Er breitete sich über die Fassadendämmung in den Dachstuhl aus. Elektrische Verbraucher sind im Brandausbruchsbereich nicht vorhanden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die wahrscheinlichste Brandursache ist eine fahrlässige Brandstiftung durch unsachgemäßes Einbringen einer Zündquelle, wie z.B. Glutreste o.ä., in eine der dort abgestellten Mülltonnen. Der Verursacher ist derzeit unbekannt.



