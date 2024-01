Witterungsbedingte Verkehrsunfälle und Behinderungen im Dienstgebiet der Polizei Kirn

Winterglatte Fahrbahn Foto: Polizeiinspektion Kirn



Zunächst ereignete sich gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L182 zwischen der Ortschaften Bundenbach und Hahnenbach. Der Fahrer und alleinige Insasse eines Transporters musste hierbei in der Ortsdurchfahrt Bruschied OT Rudolfshaus verkehrsbedingt abbremsen, verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Anschluss dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund der angrenzenden Böschung kippte der Kleinbus schließlich um und blieb auf einer Fahrzeugseite liegen. An dem Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Verletzt wurde infolge des Unfalls niemand. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste schlussendlich abgeschleppt werden.

Gegen 07:17 Uhr ereigneten sich beinahe zeitgleich zwei voneinander unabhängige Verkehrsunfälle auf der K 30 zwischen Bergen und Kirn. Die beiden Fahrzeugführerinnen befuhren mit ihren PKW die Kreisstraße in Fahrtrichtung Kirn, als sie auf der winterglatten Fahrbahn jeweils die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Aufgrund dessen gerieten sie zunächst auf die Gegenfahrbahn und kollidierten schlussendlich mit der am linken Fahrbahnrand abgrenzenden Felswand. Verletzt wurde infolge des Unfalls niemand, auch kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000EUR, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren und schlussendlich durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt werden mussten. Fremdschaden entstand nicht.

Infolge des Verkehrsunfalls war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Kirn teilweise blockiert, wodurch ein Schulbus, welcher mit ca. 40 Schulkindern besetzt war, verkehrsbedingt anhalten musste. Aufgrund der Straßenverhältnisse konnte der Bus schlussendlich seine Fahrt nicht mehr fortsetzten und musste ca. eine Stunde bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei an der Unfallörtlichkeit verweilen. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, Rückstau und Verspätungen.

Weiterhin kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der L 232 zwischen den Ortschaften Martinstein und Merxheim. Im dortigen Kurvenbereich musste eine Verkehrsteilnehmerin aufgrund der winterglatten Fahrbahn ihre Geschwindigkeit deutlich verringern, wodurch es in der Folge zu einem Auffahrunfall kam. Auch hierbei wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt, an den Fahrzeugen entstand jeweils geringer Sachschaden.

Insgesamt ergingen bei der Polizeiinspektion Kirn mehrere Mitteilungen über winterglatte Straßenverhältnisse und dadurch bedingten Beeinträchtigungen. Betroffen war hierbei unter anderem die B 421 zwischen den Ortschaften Kellenbach und Simmertal.



