Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Dienstgebiet PI Kirn (ots) – Aufgrund des mitunter starken Schneefalls ereigneten sich am 04.12.2023 im Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr eine Vielzahl von Verkehrsunfällen im gesamten Dienstgebiet der Polizei Kirn.

Bei der Aufnahme der witterungsbedingten Verkehrsunfälle, stellten die Polizeibeamten mehrfach an verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeugen noch angebrachte Sommerreifen fest. Dies war auch bei einem 26-jährigen PKW-Fahrer der Fall, der aufgrund schneeglatter Fahrbahn im Kirner Industriegebiet gegen eine Hauswand prallte. Glücklicherweise wurden sowohl hierbei, als auch bei den 5 weiteren polizeilich aufgenommenen Verkehrsunfällen keine Personen verletzt. Insgesamt kam es zu Sachschäden an Fahrzeugen und Verkehrseinrichtung, wie beispielsweise Verkehrszeichen, im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund des andauernden Streiks des Landesbetriebes Mobilität wurden zudem zahlreiche Kreis- und Landesstraßen nicht oder zum Teil erst mit erheblicher Verzögerung geräumt, sodass diese durch festgefahrene LKWs teilweise mehrere Stunden blockiert wurden. Dies war unter Anderem auf der L229 und der K20 der Fall.



