Witterungsbedingte Einsätze im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bingen

Aufgrund von umgestürzten Bäumen musste in der Nacht zum 18.01. die L224 zwischen Bacharach und Rheinböllen gesperrt werden. Die Räumungsarbeiten dauern noch an.

Bei eis- und schneeglatter Fahrbahn wurden zwei Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verursacht.

Die Polizei weist daher nochmals darauf hin, bei Eis- und Schneefall mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Zudem gilt bei entsprechendem Wetter eine generelle Winterreifenpflicht.



