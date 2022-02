Wildunfall endet mit drei leichtverletzten Personen

L234, Odernheim am Glan Richtung Rehborn (ots) – Gegen kurz nach 18 Uhr wurden heute Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die L234 zwischen Odernheim am Glan und Rehborn alarmiert.

Hier war ein 37-jähriger PKW-Fahrer mit einem querenden Reh kollidiert. Durch den heftigen Aufprall lösten sämtliche Airbags des Fahrzeuges aus und alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Die 62-jährige Beifahrerin wurde aufgrund Schmerzen am Knie durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der PKW musste abgeschleppt werden, das Reh verendete an der Unfallstelle.

Der PKW-Fahrer aus dem Raum Neustadt a.d.W. setzte aufgrund mangelhafter Ortskenntnisse einen Notruf über die Notruf-App „NORA“ ab, um den Einsatzkräften seinen genauen Standort mitteilen zu können.



