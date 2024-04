Wiederholungstäter am Steuer

Am Donnerstag, den 04.04.2024, gegen 18:25 Uhr werden Kräfte der Polizei Bingen im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit in der Saarlandstraße in Bingen auf das Fahrzeug des amtsbekannten 56-jährigen Beschuldigten aufmerksam.

Nachdem 56-Jährige vor wenigen Wochen bereits durch Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Erscheinung trat, konnte dieser am heutigen Tag erneut fahrend festgestellt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der 56-jährige aus Bingen erneut unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer sitzt. Eine Fahrerlaubnis besitzt dieser weiterhin ebenfalls nicht.

Gegen den Beschuldigten werden Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



