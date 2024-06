Wiederholte Überwachung Durchfahrtsverbot

Durch die Polizei Bingen wurde am 26.06.24 in den frühen Morgenstunden eine Überwachung des Durchfahrtsverbots zwischen den Straßen „Im Mittelpfad“ und der „Josef-Knettel-Straße“ durchgeführt.

Anzeige

In der halbstündigen Kontrolle konnten insgesamt vier Verkehrssünder einer Kontrolle unterzogen und entsprechend gebührenpflichtig verwarnt werden. Die Missachtung des Durchfahrtsverbots zieht ein Verwarnungsgeld von 50EUR nach sich. Die Polizei Bingen wird angesichts anhaltender Meldungen über Verstöße an besagter Stelle auch zukünftig weitere Verkehrskontrollen durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell