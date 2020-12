Weitere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Kreuznach -Zeugen gesucht!

Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Bad Kreuznach, Bretzenheim, Bad Münster, Laubenheim, Langenlonsheim (ots) – Bezugnehmend auf die Pressemitteilung der PI Bad Kreuznach vom 05.07.2020 um 15:22 Uhr konnten im Rahmen von weiteren Streifenfahrten und nach Hinweisen aus den sozialen Medien bisher sechs weitere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach festgestellt werden. Es wurden in den Ortslagen Bretzenheim, Bad Münster am Stein, Laubenheim, Langenlonsheim und abermals in der Stadt Bad Kreuznach von unbekannten Tätern Scheiben an den Bushaltestellen eingeschlagen. Der Tatzeitraum dürfte in der Nacht vom 04.07. auf den 05.07. liegen. Der Sachschaden dürfte mittlerweile auf mehrere hundert Euro angestiegen sein.



Wer Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben kann oder im vermuteten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen an Bushaltestellen gemacht hat, wird gebeten sich per Email, Telefon oder persönlich bei der PI Bad Kreuznach oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.



