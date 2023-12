Wechselseitige Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung mittels Messer in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (Fußgängerzone) (ots) – In den Abendstunden des 04.10.2023 gegen 18:30 Uhr gerieten in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach zwei junge Männer in Streit.