Warnung vor dubiosen Haustürgeschäften

Wie der Polizei in Kirn mit zeitlicher Verzögerung bekannt wurde, kam es in der Ortslage Staudernheim im Laufe des 17.10.2023 zu einem dubiosen Lebensmittelgeschäft an der Eingangstür eines Wohnhauses.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Kirn vor sogenannten „Haustürgeschäften“, bei denen oftmals Obst oder Gemüse in großer Stückzahl zu stark überteuerten Preisen verkauft wird. Bei begründeten Zweifeln an der Preishöhe, sollte vom Kauf der Ware abgesehen werden. Weiter rät die Polizei davon ab, fremden Personen zur Kaufabwicklung Zutritt zu den Wohnräumlichkeiten zu gewähren.

Im Zweifel ist die hiesige Polizeiinspektion unter Tel. 06752 1560 zu verständigen.



