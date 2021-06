Warnhinweis: Verdächtiger Anruf

Bingen (ots). Waldalgesheim und Bingen, 24.06.. 2 Bürger meldeten den Anruf von einer angeblichen „Justizperson aus Stuttgart“. Eine weibliche Stimme wies via Bandansage darauf hin, dass eine Pfändung vorläge, und dass man nun aktiv werden müsse, um weitere Details zu erfahren. Zum Glück reagierten die Angerufenen sofort richtig, legten auf und informierten die Polizei.



Bitte lassen Sie sich bei verdächtigen Anrufen nicht in ein Gespräch verwickeln und halten Sie Rücksprache mit Ihrer Polizeidienststelle!



