Wahlplakat angezündet, Zeugen gesucht!

Am 19.11.2021 gegen 20:54 Uhr kam es in der Gemeinde Hahnenbach zu einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Bislang unbekannte Täter hatten ein Wahlplakat, welches an einer Straßenlaterne befestigt war, angezündet. Das Plakat wurde hierdurch zerstört. Ein zusätzlicher Schaden an der Laterne kann noch nicht ausgeschlossen werden. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



