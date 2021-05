Vorfahrt missachtet und abgehauen; Fahrer ohne Führerschein

Am Freitag, den 21.05.2021 gegen 13:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung des Meckenbacher Wegs und der Karl-Reidenbach Straße ein Verkehrsunfall.



Ein 37-jähriger BMW-Fahrer war auf der Karl-Reidenbach Straße in Richtung Industriestraße unterwegs, als er an der Kreuzung zum Meckenbacher Weg das Stoppschild überfuhr ohne dabei auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Die 36-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts aus Richtung der B41 in die Kreuzung ein und wurde vom BMW erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai gegen den Ford eines 26-Jährigen Verkehrsteilnehmers geschleudert.

Der Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung der Industriestraße fort. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der BMW-Fahrer in seiner Wohnung angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Der PKW der 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.



Bei dem Unfall blieben die beteiligten Fahrer unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



