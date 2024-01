Vollsperrung nach Unfall im Hellbergtunnel B41

Symbolbild Foto: dpa



Im dortigen Hellbergtunnel befuhr ein 27-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dann mit seinem PKW gegen den rechten Bordstein. Aufgrund dessen verlor er wohl die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem entgegenkommenden LKW.

Durch den Unfall wurde der PKW-Fahrer derart im Fahrzeug eingeklemmt, dass er durch die hinzugerufene Feuerwehr der VGV Kirner-Land aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Unfallverursacher ist glücklicherweise nicht schwer verletzt und wurde zur Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die B41 im Bereich Hellbergtunnel war für mehrere Stunden aufgrund der Rettungs- und anschließenden Säuberungs-Arbeiten gesperrt. Eine temporäre Umleitung über die Ortslage Kirn wurde durch die ebenfalls vor Ort kommende Straßenmeisterei Kirn eingerichtet.



