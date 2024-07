Vielzahl von Schockanrufen im Dienstgebiet

Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche in Form sogenannter „Schockanrufe“.

Anzeige



Hierbei geben sich die Täter am Telefon als Amtsträger aus und fordern nach Vortäuschen einer Notlage eines nahen Angehörigen z.B. eine Kautionszahlung.

Die Opfer werden massiv unter Druck gesetzt und gleichzeitig die Herausgabe bzw. Übergabe von hohen Bargeldsummen oder etwa Wertgegenständen gefordert.

Lassen Sie sich in keinem Fall zu unüberlegten Handlungen verleiten oder gehen auf potentielle Forderungen ein.

Kontaktieren Sie umgehend die nächstgelegene Polizeiinspektion oder wählen Sie den Notruf.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell