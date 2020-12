Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Roxheim

Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 10:10 Uhr

Ein bislang unbekannter männlicher Täter hat am Freitagabend, den 16.10.2020 eine Tankstelle in der Gemeinde Roxheim, Hauptstraße 1, überfallen.

Der Mann betrat um 21:35 Uhr den Verkaufsraum und forderte von der Mitarbeiterin unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin hierauf zunächst nicht reagierte, begab sich der Räuber selbst hinter die Verkaufstheke und öffnete dort eine Schublade. Der Täter verließ anschließend die Tankstelle ohne Beute und flüchtete zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften der örtlich zuständigen, sowie der angrenzenden Polizeidienststellen führten nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Der Tatverdächtige ist ca. 1,80-1,85m groß und trug kurze blonde Haare. Er war bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Basecap, schwarzer Jogginghose, schwarzen Handschuhe, sowie blauen Turnschuhen mit weißen Sohlen. Das Gesicht verdeckte der Täter mit einem grünen Mund-/Nasenschutz. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Flucht erfolgte in Richtung Ortsausgang Roxheim, dortiger Kreisel an der L236/L239. Ab hier verliert sich die Spur des Täters.



Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Nähe des Tatortes und/oder in der unmittelbaren Umgebung/Fluchtrichtung gemacht? Wurde der Täter bei der Flucht oder bei der Vorbereitung seiner Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100



