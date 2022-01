Versuchter Kraftstoffdiebstahl + Urkundenfälschung

Bingen, 19.01. L420, 04:33 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Bauschuttdeponie meldete einen Alarm am dortigen Diesellager: auf der Kamera war eine Person gesichtet worden.

Bingen, 19.01., L420, 04:33 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Bauschuttdeponie meldete einen Alarm am dortigen Diesellager: auf der Kamera war eine Person gesichtet worden. Bei Eintreffen fanden die Beamten vor Ort zwar keinen Eindringling vor, dafür aber einen abgestellten Opel Astra Kombi mit erwärmtem Auspuff. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Da man den Täter noch auf dem Grundstück vermutete, wurde dieses umstellt, jedoch mit negativem Ergebnis. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden sich neben mehreren leeren Kanistern und Schläuchen samt Pumpe auch eine Akkuflex sowie eine geringe Menge eines Betäubungsmittels. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Dank des aufgefundenen Auto-Kaufvertrags konnte der 37-jährige Amtsbekannte schließlich ermittelt werden.



