Versuchter Einbruchsdiebstahl; Zeugen gesucht.

Zwischen dem 19.07.2021 (19:30 Uhr) und dem 20.07.2021 (9:30 Uhr) kam es an einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz von Kirn zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.

Die Eingangstür zu besagtem Anwesen liegt in einem Innenhof hinter einem Imbiss. Unbekannter Täter versuchte allerdings vergebens die Tür in Höhe des Schließzylinders aufzuhebeln. Letztendlich musste er die Tatörtlichkeit unverrichteter Dinge verlassen. An der Eingangstür entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell