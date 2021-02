Bad Kreuznach

Versuchter Einbruchsdiebstahl und Vandalismus in privater Tiefgarage

In der Nacht von Dienstag, 08.02.2021 auf Mittwoch, 09.02.2021 drangen bislang unbekannte Täter in eine private Tiefgarage in der Straße Gartenbrunnenweg ein.