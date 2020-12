Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 11:04 Uhr

Am 01.08.20, um 04.25h, versuchten zwei männl. Personen (vermutlich Jugendliche )in eine Gaststätte im Steinweg 2 in Kirn einzubrechen.

Die beiden Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln und so in das Innere der Gaststätte zu gelangen. Hierbei wurden sie jedoch von einem Zeugen beobachtet und gestört. Die beiden Personen flüchteten im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Der Zeuge konnte die beiden Personen wie folgt beschreiben: 1. Person



– ca. 160 cm groß

– trug schwarzen Kapuzenpullover 2. Person



– ca. 160 cm groß

– trug weißes Basecap mit einem M als Aufschrift Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560



